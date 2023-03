"Den Beruf kann man lernen, die Begeisterung muss man mitbringen"

"Ich will mich beruflich umorientieren. Heute bin ich hier, um Informationen zu sammeln", sagt Sarah aus Steyr. Die 22-Jährige ist gelernte Friseurin, überlegt aber ihren Job zu kündigen und die Matura nachzuholen. In welche Branche es sie verschlägt, ist für sie noch unklar. Auf dem Karriereforum in Linz am heutigen Dienstag erhält sie einen guten Überblick über ihre beruflichen Möglichkeiten. Zahlreiche heimische Unternehmen stehen hier mehreren hundert Schülern, Berufsein- und -umsteigern Rede und Antwort. Neben Gesprächen werden auch Kontaktdaten mit den zukünftigen Arbeitnehmern ausgetauscht.

"Die Unternehmen freuen sich auf euch", sagte Patric Stadlbauer vom Wirtschaftsprüfer KPMG den Besuchern bei der Eröffnung. Wichtig dabei sei "aktiv auf die Firmen zuzugehen und dabei viele Fragen zu stellen". Georg Spiegelfeld betonte, dass die Messe eine Chance sei "Erkenntnisse für das zukünftige Leben zu sammeln". "Hier kann heute jeder etwas mitnehmen", so der Kurator des Wifi Oberösterreich.

Damit es für beide passt

Beim Karriereforum, das von den OÖNachrichten und den Salzburger Nachrichten organisiert wurde, hatten die Aussteller zahlreiche Angebote für die Besucher. Beim Linzer Anlagenbauer Primetals etwa gab es ein Glücksrad, bei dem es Preise zu gewinnen gab. Worauf es ankommt, um beim Bewerbungsgespräch zu glänzen? "Den Beruf kann man lernen, die Begeisterung muss man selber mitbringen", sagt Katharina Steiner, Marketingspezialistin von Primetals. Auch die Authentizität sei wichtig, "damit es schlussendlich sowohl für Unternehmen als auch für Arbeitnehmer passt".

Beim Stand des AMS konnten Besucher ihre Bewerbungsunterlagen checken lassen. Ein häufiger Fehler bei Bewerbungsschreiben sei laut Monika Beer, dass sie zu allgemein gehalten seien. "Als Bewerber sollte ich mich stets fragen, was den Betrieb besonders macht und was meine Stärken als Bewerber sind".

