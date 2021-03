Dem ÖGB setzt die Krise zu

Nur in der Sparte Öffentlicher Dienst gab es einen Mitgliederzuwachs. Die Krise auf dem Arbeitsmarkt mit Jobverlust sowie der natürliche "Schwund" waren in Summe also stärker als der Neuzuwachs von 12.000 Mitgliedern.

Die Thematik, die die Gewerkschafter am meisten und "in unbekannten Dimensionen als flächendeckendes Krisenmanagement" beschäftigte, war die Kurzarbeit, sagte ÖGB-OÖ-Präsident Johann Kalliauer. Mit jobundcorona.at und einer Hotline baute der ÖGB gemeinsam mit der Arbeiterkammer das Beratungsangebot aus. Beratungsleistungen der Gewerkschaft waren gefragt wie nie. ÖGB-Landessekretär Stefan Guggenberger sprach von "Rekorden in der Rechtsberatung mit 44.198 Gesprächen". Neben Arbeitnehmern wurde das auch von zahlreichen Unternehmern in Anspruch genommen.

In Summe erstritt die Gewerkschaft rund neun Millionen Euro durch Vertretung von Arbeitnehmern vor Gericht. Meist ging es um Überstunden oder falsche Einstufungen in das Kollektivvertragsschema. "Der Beratungsrekord im Jahr 2020 zeigt, wie wichtig die Gewerkschaft in Krisenzeiten ist", sagte Kalliauer. (uru)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.