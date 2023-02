Delta Gruppe aus Wels steigt bei Wiener Ingob ein

In Wien wird das Ziviltechnikerbüro Ingob teilweise übernommen. Die Firma hat 55 Mitarbeiter und macht fünf Millionen Euro Umsatz. Wie viele Anteile im ersten Schritt erworben werden, teilt Delta noch nicht mit. Letztlich solle es aber ein "Zusammenwachsen" werden. Verkäufer ist der bisherige 100-Prozent-Eigentümer Andreas Gobiet. Delta ist stark in Zentral- und Osteuropa aktiv, Ingob hat seine Aktivitäten vor allem in Südosteuropa.