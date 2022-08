Deloitte-Studie: Mieten in Wien billiger als in Linz

Der hohe Anteil an kommunalem Wohnbau in Kombination mit günstigen, preisgeregelten Altbaumieten lässt den Wiener Mietmarkt günstiger dastehen als jenen in Linz und in Graz. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Beratungsunternehmens Deloitte. Demnach mietete man 2021 in Linz im Durchschnitt "kalt" inklusive Hausbetriebskosten um netto 10,22 Euro pro Quadratmeter, in Graz um 10,40 Euro und in Wien um 8,66 Euro pro Quadratmeter. Rund ein Drittel aller Wiener Wohnungen gehören der Stadt, was den günstigeren Preis erklärt. Die Daten anderer heimischer Städte wurden nicht erhoben Auch die Kaufpreise von Immobilien hat sich Deloitte angesehen. In Linz kaufte man 2021 im Schnitt um 4382 Euro pro Quadratmeter (plus 9,3 Prozent gegenüber 2020).

