Delivery Hero machte eine Milliarde Verlust

Unter dem Strich waren es beim deutschen Dax-Konzern 918 Millionen Euro, wie das Unternehmen gestern bekannt gab. Das war ein doppelt so hohes Minus wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, als der Fehlbetrag 448 Millionen Euro betrug.

Umsatz mehr als verdoppelt

Dabei profitierte der Online-Lieferdienst wie die gesamte Branche von der deutlich gestiegenen Nachfrage nach Essenslieferungen in der Coronakrise: 1,22 Milliarden Bestellungen verzeichnete Delivery Hero im ersten Halbjahr und damit mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum.

Weder im Gewinn noch im Umsatz sind die Aktivitäten des in Südkorea zugekauften Konkurrenten Woowa enthalten. Den Umsatz mit 2,68 Milliarden Euro konnte der Konzern ebenfalls mehr als verdoppeln. In Europa war Delivery Hero vor allem in nord- und osteuropäischen Ländern mit lokalen Marken unterwegs

Konzernchef Niklas Östberg verfolgt damit weiter die Strategie, auf Kosten der Profitabilität weiter schnell zu wachsen.