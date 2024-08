Deko-Kette Depot auch in Österreich insolvent: 349 Jobs betroffen

Das Unternehmen betreibt 49 Filialen in Österreich.

Von der Pleite seien 349 Beschäftigte und 110 Gläubigerinnen und Gläubiger betroffen, gaben AKV sowie KSV1870 bekannt. Depot hat hierzulande 48 Standorte. Die Passiva werden mit 15,8 Millionen Euro beziffert. Der deutsche Mutterkonzern hatte vor zwei Wochen eine Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. In Oberösterreich ist Depot in Pasching, Mauthausen, Asten, Wels, Gmunden, Vöcklabruck und Mattighofen vertreten.

Rückläufige Neubauten, hohe Zinsen und Inflation sowie eine allgemeine Kaufzurückhaltung treffen die Einrichtungsbranche derzeit hart. Auch das Einrichtungshaus Interio schlitterte Anfang des Jahres in die Insolvenz, macht aber weiter.

Laut dem AKV beschäftigt Depot derzeit noch 349 Dienstnehmer, die Löhne sind seit Juli offen. Wie es weitergeht, ist noch ungewiss: Die Depot Handels GmbH soll geschlossen werden, einzelne Filialen könnten aber von der Alleingesellschafterin des Unternehmens übernommen werden, heißt es.

