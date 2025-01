Künstliche Intelligenz: Was heimische Experten von DeepSeek aus China halten

Der Markt für künstliche Intelligenz steht kopf. Auslöser ist das Auftauchen der aus China stammenden Anwendung namens DeepSeek (zu Deutsch: tiefe Suche), die nicht nur Experten erstaunt, sondern auch die Aktienmärkte kräftig durchgerüttelt hat. Ersichtlich war das vor allem an der Wall Street in New York. Panische Anleger haben den Börsewert des US-Chipkonzerns Nvidia in der Nacht auf Dienstag um fast 600 Milliarden Dollar einbrechen lassen – der größte Tagesverlust, den je ein