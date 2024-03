Decathlon hat neue Österreich-Chefin

Anfang März löste die Spanierin Ana Aguilo den Ungarn Gabor Posfai ab, der nach sechs Jahren aus familiären Gründen in seine Heimat zurückkehrt.

Aguilo ist seit 2004 bei Decathlon. Das Unternehmen trat 2018 in den österreichischen Markt ein und steigerte 2023 den Umsatz um 25 Prozent auf 42 Millionen Euro. Wie berichtet, wird im Juni in der PlusCity in Pasching die sechste Österreich-Filiale eröffnen. 180 Beschäftigte gibt es in Österreich.

