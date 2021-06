Debatte um Öffnungszeiten im deutschen Handel

"Eine Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten ist dringend geboten, damit der stationäre Einzelhandel sich im Wettbewerb gegen den Onlinehandel behaupten und Arbeitsplätze sichern kann", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher dem "Handelsblatt" vom Wochenende.

Die Verschiebung hin zum Onlinehandel in der Pandemie werde sich nicht komplett umkehren. Fratzscher sieht die Politik in der Pflicht, "faire Wettbewerbsbedingungen" zu schaffen. Das könne nicht bedeuten, dass Menschen 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche online einkaufen könnten, aber der stationäre Einzelhandel ein "enges Korsett" habe und auch sonntags geschlossen sein müsse.