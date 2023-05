Debatte um Mieten, Bremsen, Betriebskosten

In den vergangenen zwei Jahren seien die Richtwertmieten um 14,4 Prozent gestiegen, bis 2025 könnten sie insgesamt um 28 Prozent steigen. Momentum-Ökonom Alexander Huber forderte die Einführung einer Mietpreisbremse. SP-Vizeklubchef Jörg Leichtfried will, dass Mieten von der Inflation entkoppelt werden. VP-Klubobmann August Wöginger verwies hingegen auf schon erfolgte Maßnahmen der Regierung, die die Kaufkraft gestärkt hätten.

Wie berichtet, steht im Juli die nächste Erhöhung (um 5,5 Prozent) bei den Kategoriemieten an. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr ist dafür, Mietensteigerungen bei zwei Prozent zu deckeln. Von "Panikmache" sprach der Verband der Immobilienwirtschaft: "Österreichweit sind von einer Wertsicherung der Kategoriebeträge circa 75.000 Haushalte in privaten Mietwohnungen betroffen, 40.000 in Gemeindewohnungen, insgesamt nur etwas mehr als ein Prozent aller Haushalte." In vielen Häusern würden die Betriebskosten die Hauptmiete übersteigen.

