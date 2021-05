Debatte über Ende der Corona-Hilfen

Ende Juni laufen einige Hilfsmaßnahmen aus, etwa der Fixkostenzuschuss von 800.000 Euro, Garantien, Ausfallsbonus und Härtefallfonds. Die Kurzarbeit soll zwar verlängert werden, aber in abgespeckter Form.

Die Wirtschaftskammer wies in einer Stellungnahme darauf hin, dass sich die heimische Wirtschaft zwar erhole, aber in unterschiedlichem Ausmaß. In Branchen wie der Nachtgastronomie, dem Veranstaltungsbereich oder dem Städtetourismus gebe es weiter "massive direkte oder indirekte Einschränkungen". Für diese sei eine "konjunkturgerechte Adaptierung und Fortführung der Unterstützungsmaßnahmen" nötig, fordert die Wirtschaftskammer.