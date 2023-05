Datensicherheit, keine Gebühren: Warum die Österreicher dem Bargeld treu bleiben

Die Österreicher hängen am Bargeld: "65 bis 70 Prozent der Transaktion werden nach wie vor in bar vorgenommen", sagte Matthias Schroth, Direktor der Hauptabteilung Bargeld, Beteiligungen und Interne Dienste der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), heute, Dienstag, bei einem Pressegespräch in Wien. OeNB und Münze Österreich haben beim Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketmind eine Umfrage unter 800 Befragten in Auftrag gegeben, die die Motivlage bei der Nutzung von Bargeld erhoben hat. "Die Studie zeigt, dass die finanziellen Lebensumstände einen Einfluss auf die Wahl des Zahlungsmittels haben", sagte Studienautorin Karin Graf. Je komfortabler die finanzielle Situation, desto flexibler seien die Österreicher bei der Wahl des Zahlungsmittels: So gaben 44 Prozent an, dass sie lieber in bar zahlen, da bei anderen Zahlformen Gebühren anfallen würden. Kontaktloses Bezahlen mittels Karte sei für Menschen in prekären Verhältnissen oft nicht leistbar. 30 Prozent der Befragten gaben an, sich in einer finanziell schwierigen Situation zu befinden. "25 Prozent der unter 30-Jährigen brauchen die Schuldnerberatung, Tendenz steigend. 41 Prozent der Kinder bekommen kein Taschengeld und haben damit nicht die Chance, mit ihrem eigenen Geld haushalten zu lernen", sagte Gerhard Starsich, Generaldirektor der Münze Österreich.

"Bargeld ist das günstigste Zahlungsmittel", sagte Schroth: Alle anderen Formen seien Geschäftsmodelle, bei denen Gebühren anfallen würden. Bei bestimmten Bezahlformen, wie zum Beispiel bei der Kreditkarte, verbänden sich die Kosten für den bloßen Bezahlvorgang mit anderen Kosten, wie Versicherungspakete. So angenehm diese Aspekte auf den ersten Blick sein mögen, so erhöhen sie die Kosten beim Bezahlvorgang beträchtlich. Schroth rät Menschen, die häufig bargeldlos bezahlen, ihr Kontopaket genauer unter die Lupe zu nehmen. Bei manchen Verträgen sei die Zahl der monatlichen Überweisungen limitiert. Wer diese Zahl überschreite, müsse zusätzliche Gebühren entrichten: "Da können, übers Jahr gesehen, ordentliche Summen zusammenkommen."

Der Sinn von Taschengeld

Weitere Gründe für die Nutzung von Münzen und Scheinen: 63 Prozent sagen, dass ihnen der Umgang mit Bargeld helfe, ein Gefühl für Geld zu bekommen. 76 Prozent sind der Meinung, dass Kinder den Umgang mit Geld mit Bargeld besser lernen als mit bargeldlosen Alternativen. 69 Prozent sagen, dass durch das Zahlen mit Bargeld die sensiblen Daten besser geschützt werden. 54 Prozent sagen, dass der Einsatz von Bargeld die österreichische Wirtschaft stützt.

International ist Bargeld stark unter Druck: In Schweden wurde es bereits zu einem großen Teil aus dem Alltag verdrängt. Auch die Niederländer sind Vorreiter bei den digitalen Bezahlvorgängen: In 16 Prozent der Apotheken kann nicht mehr mit Bargeld gezahlt werden. Laut Schroth besteht eine klare, allgemein anerkannte und jederzeit durchsetzbare Annahmeverpflichtung für Bargeld auch in Österreich nicht, weshalb gesetzliche Klarstellungen wichtig wären.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper