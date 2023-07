Datenschützer Schrems: "Schwerer Schlag für Meta"

"Dies ist ein schwerer Schlag für Meta, aber auch für andere Online-Werbeunternehmen." So kommentierte am Dienstag der österreichische Datenschützer und Jurist Max Schrems ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Darin geht es um die Art, wie der US-Konzern in der EU Nutzerdaten zusammenführt und verwertet. Und die ist aus Sicht des EuGH in zentralen Bereichen nicht von der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gedeckt.

Ausgangspunkt für das Urteil der Höchstrichter war eine Entscheidung des deutschen Bundeskartellamts im Jahr 2019. Die Wettbewerbsbehörde hatte Meta unter Hinweis auf europäische Datenschutzbestimmungen verboten, personenbezogene Informationen von den Diensten Facebook, Instagram und WhatsApp zusammenzuführen. Dafür sei die Zustimmung zu Allgemeinen Nutzungsbestimmungen nicht ausreichend. Es müsse extra die Zustimmung der Kunden eingeholt werden. Meta hatte vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf dagegen geklagt – mit dem Argument, die Bundeskartellbehörde habe nicht die Kompetenzen, dies zu entscheiden.

Das deutsche Gericht gab die Frage zur Entscheidung weiter an den EuGH in Luxemburg. Und der stützt nun das deutsche Bundeskartellamt. Kartellbehörden dürften bei ihren Wettbewerbsuntersuchungen auch die Einhaltung von Datenschutzvorschriften prüfen, erklärte der EuGH. Damit war das deutsche Bundeskartellamt auch befugt, dem Facebook-Konzern die Zusammenführung von Nutzerdaten grundsätzlich zu verbieten.

Melden sich Nutzer bei Facebook an, stimmen sie den Allgemeinen Nutzungsbedingungen und auch den Richtlinien für die Verwendung von Daten und sogenannten Cookies zu. Meta erfasst Daten über die Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Plattform und ordnet sie den Facebook-Konten der Nutzer zu. Die Daten außerhalb des sozialen Netzwerks betreffen Informationen über den Aufruf dritter Websites und Daten über die Nutzung anderer Plattformen, die auch zum Meta-Konzern gehören, wie etwa WhatsApp und Instagram. Ziel der Datenerfassung und -verknüpfung ist zielgerichtete, personenbezogene Werbung.

Diese Datenverarbeitung könne nicht dadurch gerechtfertigt werden, dass Meta sich mit personalisierter Werbung finanziere, befand der EuGH. "Damit ist klargestellt, dass Meta die DSGVO nicht einfach mit ein paar Paragrafen in seinen Dokumenten umgehen kann", erklärte Datenschützer Schrems. Über den konkreten Fall muss nun das deutsche Gericht entscheiden.

Konkurrenz-App zu Twitter

Meta gab am Dienstag auch bekannt, eine Konkurrenz-App zum Kurznachrichtendienst Twitter auszurollen. Die App namens "Threads" soll so konzipiert sein, dass sie mit anderen Netzwerken desselben Typs verknüpft werden kann. Die Anwendung soll in den kommenden Tagen in den App-Stores für iPhone und Android heruntergeladen werden können. (via)

