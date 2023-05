Datenleck bringt Tesla unter Druck

Das "Handelsblatt" berichtete, ihm seien 100 Gigabyte an vertraulichen Daten zugespielt worden, darunter sensible Informationen zu Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern. In anderen als vertraulich gekennzeichneten Dokumenten gehe es um Projekte wie das selbstfahrende Auto, die Entwicklung neuer Batteriezellen oder den geplanten Elektro-Pickup des US-Herstellers.

Tesla teilte der Zeitung mit, man verdächtige einen Ex-Mitarbeiter, Daten "unter Verletzung von Geheimhaltungspflichten weitergegeben zu haben". Tesla wolle rechtliche Schritte gegen den Verdächtigten einleiten. Ein Sprecher der Landesdatenschutzbeauftragten in Brandenburg, wo Tesla eine große Fabrik hat, sagte der Zeitung, es gebe "ernst zu nehmende Hinweise auf mögliche Datenschutzverletzungen". Die Landesbeauftragte habe auch die niederländische Datenschutzbehörde informiert, die für Teslas Europazentrale zuständig ist.

Neben Verwarnungen sieht Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU bei derartigen Verstößen auch Bußgelder vor, die theoretisch bis zu vier Prozent des Konzernumsatzes betragen können. Im Fall von Tesla mit einem Jahresumsatz von knapp 81,5 Milliarden Dollar wären das bis zu 3,26 Milliarden Dollar. Laut "Handelsblatt" sagten mehrere Insider, dass viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Tesla auf die Daten Zugriff hätten. Tesla wollte demnach auch verhindern, dass über das Leck und die Daten berichtet wird.

Auch der Inhalt der Dokumente sei für Tesla nicht unproblematisch, so das Handelsblatt. So sollen zahlreiche Präsentationen über technische Probleme etwa mit dem Elektro-Pick-up Cybertruck und dem Autopiloten geleakt worden sein. Außerdem finden sich unter den Dokumenten zahlreiche Beschwerden von Tesla-Fahrern, etwa darüber, dass ihr Wagen grundlos gebremst oder beschleunigt habe, berichtet das Handelsblatt.

