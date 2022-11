Diese Woche war Carol Urkauf-Chen die Hauptrednerin bei der Verleihung des Integrationspreises des Landes Oberösterreich – gleichsam als Vorbild. Tatsächlich hat die Unternehmerin, die in Taipeh (Taiwan) geboren wurde und dort Wirtschaft und Spanisch studiert hat, in Österreich eine Karriere hingelegt, die vorbildlich ist. In den vergangenen zehn Jahren hat KTM Fahrrad seinen Umsatz verfünffacht und setzt nun rund eine Milliarde Euro um.