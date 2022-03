Spätestens Anfang April müssten die Jungpflanzen der Gurkerl in die Felder gepflanzt werden. Auch die Spargelernte startet in den nächsten Wochen; die Erdbeer-Kulturen brauchen Vorbereitung, sodass sie im Mai und Juni abgeerntet werden können. Dafür benötigen die Landwirte dringend wieder ihre ukrainischen Saisonarbeiter. Doch in der Ukraine herrscht Krieg.