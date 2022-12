Das Weihnachtsgeschenk passt nicht - Habe ich ein Recht auf Umtausch?

Nicht immer lösen Weihnachtsgeschenke bei den Beschenkten Begeisterung aus. Sei es ein Kleidungstück in der falschen Größe, ein technisches Gerät, das kurz nach dem Auspacken seinen Geist aufgibt oder eben ein Geschenk, das schlicht nicht gefällt.

Was aber können Konsumenten tun, wenn es mit dem Geschenk nicht passt? Habe ich ein Recht auf Umtausch, wann gilt ein Rücktrittsrecht und wann habe ich Anspruch auf Gewährleistung und Garantie? Kann ein Gutschein ablaufen? Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) und die Arbeiterkammer (AK) klären darüber auf, was beim Weihnachtseinkauf beachtet werden sollte.

Kein Recht auf Umtausch

"Der Umtausch einer Ware ist kein gesetzlich verankertes Recht, sondern ein Zugeständnis des Händlers", sagt Manuela Robinson, Leiterin des Bereichs Beratung im VKI. Die Umtauschmöglichkeit ist meist auf der Rechnung vermerkt. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte schon vor dem Kauf des Geschenks danach fragen und sich gegebenenfalls die Umtauschoption schriftlich auf der Quittung bestätigen lassen. Tauschen Sie etwas um, können Sie sich in der Regel eine andere Ware aussuchen. Geld gibt es üblicherweise nicht zurück. Finden Sie nichts, erhalten Sie meist einen Gutschein.

Rücktrittsrecht bei Käufen in Online-Shops

Bei Online-Käufen gibt es grundsätzlich ein Rücktrittsrecht. Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage und beginnt in der Regel, sobald die bestellte Ware beim Käufer eintrifft. Werden Sie über das Rücktrittsrecht nicht ordentlich informiert, verlängert sich die Frist um zwölf Monate. "Ausgenommen sind extra nach Kundenwünschen angefertigte Waren wie zum Beispiel Tassen mit einem individuellen Aufdruck oder Konzerttickets", informiert die AK. Um von einem online abgeschlossenen Vertrag zurückzutreten, ist eine formlose Erklärung ausreichend. Ratsam ist laut VKI jedoch eine schriftliche Rücktrittserklärung. Ein kommentarloses Zurückschicken der Ware genügt nicht.

Wann greift die Gewährleistung?

"Der Anspruch auf Gewährleistung ist ein Recht, das dem Käufer in jedem Fall zusteht, sofern das Produkt einen Mangel aufweist", sagt Robinson vom VKI. Ist zum Beispiel der neu gekaufte Fernseher nicht funktionsfähig, dann muss das Unternehmen den Fehler entweder innerhalb einer angemessenen Frist beheben oder das Produkt ersetzen. Ist das nicht möglich, kann alternativ eine Preisminderung oder die Rückerstattung des Kaufpreises verlangt werden. Voraussetzung: Der Mangel war zum Zeitpunkt des Kaufes bzw. bei der Übergabe schon da. Generell gilt: Unternehmen können das Recht auf Gewährleistung weder ausschließen noch einschränken, unabhängig davon, ob direkt im Geschäft oder via Internet eingekauft wurde. "Machen Sie Mängel schriftlich und eingeschrieben geltend", rät die AK.

Garantie: freiwillig, aber bindend

Die vertragliche Garantie ist eine freiwillige Zusage des Unternehmens oder Herstellers, dem Konsumenten im Fall einer Reklamation entgegenzukommen. Was das konkret beinhaltet, steht in den Garantiebedingungen - ist also von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. "Liegt eine Garantie-Zusage vor, dann ist diese aber auch verbindlich", heißt es vom VKI.

Finger weg von unbekannten Shops

Auf fakeshop.at/shopcheck/ können Anbieter auf Seriosität geprüft werden. "Kennen Sie einen Händler nicht, googeln Sie die Website. Bei überwiegend negativen Meinungen oder keinen Suchergebnissen - woanders einkaufen", empfiehlt die Arbeiterkammer. Achtung bei Anbietern etwa aus China oder den USA: Hier können zusätzliche Zollgebühren oder bei Zahlung Wechselkursgebühren anfallen.

Schnäppchenfalle

Sehr billige Preise von unbekannten Anbietern sind ein Indiz für einen Fake-Shop. Vergleichen Sie Preise bei Preisvergleichsplattformen wie geizhals.at oder idealo.at. "Liegt der Preis sehr deutlich unter dem "Marktpreis", dann sollten die Alarmglocken schrillen", warnen Experten. "Finger weg, wenn Sie bei einem Online-Shop nur im Voraus, mit Kryptowährungen, über Geldtransferdienstleistern (etwa Western Union, MoneyGram) oder Gutscheinkarten für Händler zahlen können."

Befristungen bei Gutscheinen oft unzulässig

Gutscheine sind generell 30 Jahre lang gültig. Eine Verkürzung ist zwar möglich - "aber nur mit einem triftigen Rechtfertigungsgrund des Unternehmers", teilt die Arbeiterkammer mit. So sind Befristungen von zwei bis drei Jahren üblicherweise nicht zulässig. Problematisch: Wenn der Gutscheinaussteller pleitegeht, sind die Gutscheine de facto wertlos. Bei einer Konkursforderung lohnt es sich oft nicht, den Anspruch angesichts geringer Quoten und Gerichtskosten anzumelden.

Autor Andrea Endt Online-Redakteurin