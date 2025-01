„Das Wasser steht uns bis zum Hals, es gibt keine Zeit mehr für Spielchen“

Seit 2009 ist Stefan Bruckbauer Chefökonom der Bank Austria in Wien. Der aus Ried im Innkreis stammende Volkswirt war zu Gast im Newsroom der OÖNachrichten. Bruckbauer im Gespräch über: ...die schwache Konjunktur in Österreich: Nach zwei Jahren Rezession prognostiziert die Bank Austria für heuer 0,9 Prozent Wirtschaftswachstum. "Wir glauben, dass es in den Bereichen, die voriges Jahr besonders schlecht gelaufen sind, nicht noch einmal so schlecht läuft und dass sich der Konsum besser