Warum er es bedauert, im Fall des Brexits die Entwicklung vorhergesagt zu haben, wie die Staaten aus der Schuldenfalle kommen sollen und warum Österreich oft ein bisschen zu präzise ist, darüber spricht EU-Kommissar Johannes Hahn im OÖN-Interview. OÖNachrichten: In Österreich wechselt fast jedes Jahr der Kanzler. Wird Österreich in der EU da noch für voll genommen? Johannes Hahn: Absolut. Österreich hat in der EU eine gute Reputation. Natürlich ist das jetzt in Österreich ein Megathema, aber