„Das ständige Auf- und Zusperren der Wirtschaft muss ein Ende haben“

„Es gibt wenig Planbarkeit, aber diesem Umstand müssen wir mit Impfen und Testen entgegenwirken“, sagten heute Wirtschaftsbund-Landesobfrau Doris Hummer und Wirtschaftsbund-Landesgeschäftsführer Wolfgang Greil bei einem Pressegespräch in Linz. Sie präsentierten eine aktuelle Umfrage des Linzer Marktforschungsinstituts IMAS, das die Stimmungslage in 600 heimischen Unternehmen abrief.

Demnach blicken rund 40 Prozent der Unternehmen mit Zuversicht und 36 Prozent mit Sorge auf die wirtschaftliche Situation. Bei knapp einem Viertel herrscht Skepsis.

71 Prozent der befragten Betriebe halten die Maßnahmen der Bundesregierung für richtig oder einigermaßen richtig. „Man kann der Regierung manches vorwerfen, aber nicht, dass sie bei den Corona-Hilfen nicht großzügig ist“, sagte Hummer. Nachsatz: „Da und dort könnten Gelder schneller fließen.“

Die Wirtschaftsbund-Vertreter fordern, das „ständige Auf- und Zusperren der Wirtschaft“ zu beenden. Denn es gebe nach wie vor eine ungebrochene Lust auf das Unternehmertum und zudem einige Lichtblicke, etwa den Strukturwandel hin zu Digitalisierung und Ökologisierung in den Betrieben. Damit Unternehmen gestärkt aus der Krise kommen, benötige es mehrere wirtschaftspolitische Maßnahmen, so Hummer und Greil: steuerliche Entlastungen, einen flexibleren Arbeitsmarkt, weniger Bürokratie und eine gestärkte Regionalität, ohne in Protektionismus zu verfallen.