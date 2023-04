„Das soziale Bedürfnis nach Einkaufszentren“

Das Jahr 2022 war für die Immobiliensparte des österreichischen Spar-Konzerns, SES, eines der besten Jahre der Geschichte. Umsätze und Frequenz konnten an die Jahre vor der Pandemie anschließen. Die Mieter in den Einkaufszentren in sechs Ländern erzielten einen Umsatz von 3,1 Milliarden Euro und knackten damit die Drei-Milliarden-Marke, das entspricht einem Plus von 18,5 Prozent. „Es gab ein soziales Bedürfnis, in die Einkaufszentren zurückzukehren.