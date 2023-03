Das sind die nachhaltigsten Firmen und Initiativen

Mehr als 1000 Festgäste waren am Donnerstagabend in das Oberbank-Forum in Linz gekommen: Die Gewinner des großen Nachhaltigkeitspreises in Oberösterreich, Feronia, wurden gefeiert. Gemeinsam mit der Oberbank und dem Land Oberösterreich veranstalteten die Oberösterreichischen Nachrichten zum ersten Mal diesen Preis, der klimabewusste und generationenübergreifend denkende Unternehmen und Projekte auszeichnet.

Der Umweltaktivist, Ex-Bergsteiger und Ex-Politiker Reinhold Messner brachte mit seiner Rede das Publikum zum Nachdenken über die Verantwortung, die wir alle gegenüber den folgenden Generationen haben.

Die Auswahl der Sieger aus 200 Bewerbungen war der 14-köpfigen Jury alles andere als leicht gefallen. In jeder der vier Kategorien bewarben sich tolle Unternehmen, Vereine oder Initiativen. Die Jury vergab anonym ihre Punkte, bis am Ende die vier mit den meisten Punkten als Gewinner feststanden (siehe Kasten).

Die Business School Vöcklabruck (HAK) bekam aufgrund ihres umfassenden Umweltengagements einen Sonderpreis.

Die Feronia-Sieger

Die Gewinner der Kategorien sind:

Durch und durch nachhaltig: der Solartechnologiehersteller Fronius International in Wels

Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen: die Innviertler Raimund Beck KG, die Nägel aus Holz herstellt

Soziales – Verantwortung für Generationen: die Bürgergenossenschaft St. Stefan -Afiesl

Kultur schaffen und erhalten: „WeFair“, die nachhaltige Modemesse in Linz

Sonderkategorie: aufgrund ihres Engagements die Handelsakademie Vöcklabruck

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.