„Das richtige Gefühl für den Stein“: Oberösterreicherin ist beste Steinmetzin der Welt

„Eigentlich wollte ich Gartengestalterin werden. Aber dann haben mich auf einer Berufsmesse die Steinmetze so fasziniert, dass ich umgestiegen bin“, sagt sich Anna Feldbauer. Diese Entscheidung hat die heute 21-Jährige nicht nur nie bereut, sie hat ihr auch eine Goldmedaille eingebracht: Am Sonntag hat sich die Aistersheimerin im französischen Bordeaux bei den Worldskills, der Berufs-WM für junge Fachkräfte, zur Weltmeisterin gekrönt.

Der Triumph kam überraschend: "Ich hatte schon abgeschlossen mit dem Wettbewerb. Ich war mir sicher, ich habe nichts gerissen“, sagt Anna Feldbauer: Die Freude war am Sonntag bei der Siegerehrung nicht nur bei der gebürtigen Gebotskirchnerin, die jetzt in Aistersheim (Bez. Grieskirchen) lebt, groß. Vor Ort wurde sie von ihrem Trainer Bernhard Hasenöhrl, ihrer Schwester sowie den Eltern angefeuert und tatkräftig unterstützt. Vier Tage lang hat die 21-Jährige im französischen Bordeaux alles gegeben: Die jungen Fachkräfte mussten Schablonen mittels CAD-Zeichenmethode zeichnen (2D und 3D), ausschneiden und dann ein Werkstück aus Marmor erstellen: „Das Objekt kann man sich am ehesten wie einen kleinen Bügeltisch vorstellen“, sagt Feldbauer und lacht. In diesen wurden dann noch Ornamente graviert.

Mit Bordeaux angestoßen

Der Steinmetz-Beruf sei männlich dominiert: „Man braucht viel Kraft. Aber Frauen haben oft mehr Feingefühl, zum Beispiel für die Gravur von Schriften.“ Dieses Feingefühl sei es auch, was eine gute Steinmetzin ausmache: „Jeder Stein ist anders. Man muss ein Gefühl dafür entwickeln.“ Die Worldskills 2022 werden, anders als üblich, nicht in einer Stadt, sondern weltweit über mehrere Wochen verteilt ausgetragen. Dass die Steinmetze in Bordeaux zu Gast waren, hat perfekt gepasst: „In der Innenstadt ist fast jedes Gebäude aus Stein und mit so vielen Extras ausgestattet“, schwärmt Feldbauer, die auf ihren Sieg standesgemäß mit einem Glas Bordeaux angestoßen hat. Gestern ist die Familie zurück nach Hause geflogen. Allzu viel Zeit, ihre Goldmedaille zu feiern, ist Feldbauer, die im Unternehmen Kienesberger in Schlüßlberg arbeitet, aber nicht vergönnt: „Allerheiligen steht vor der Tür, da gibt es im Betrieb richtig viel zu tun.“ Erst im Anschluss wird sie Urlaub nehmen und das Erlebte verarbeiten.

Zweite Medaille für Oberösterreich

In der Vorwoche hatte Kälte- und Klimaanlagentechniker Patrick Danninger die Silbermedaille gewonnen (ein Porträt des Herzogsdorfers lesen Sie hier). Die beiden setzen damit Oberösterreichs Siegeszug bei den „Worldskills“ fort: 18 Gold-, 14 Silber- und 17 Bronzemedaillen wurden in der Geschichte des Wettbewerbs bereits errungen. Nur Vorarlberg war erfolgreicher.