Das OÖN-Börsespiel nimmt Fahrt auf

Die Entwicklungen an den Börsen in der vergangenen Woche waren nichts für schwache Nerven. Nach dem Kursrutsch zu Beginn erholten sich die Aktienkurse in den Tagen danach. Und mittendrin hat das Börsespiel der OÖN in Kooperation mit Raiffeisen Oberösterreich begonnen.

Und bemerkenswert dabei ist, dass die Führenden schon recht beachtliche Zugewinne auf ihr Spielkapital geschafft haben. Bei den Erwachsenen führt Christian Damberger mit 6,15 Prozent vor Carina Maurer mit 5,25 Prozent. Auf Platz drei liegt Haralabos Poultidis mit einem Zugewinn von 5,09 Prozent.

Bei den Schülern führt Marvin Hödlmoser (4,97 Prozent), Schüler der fünften Klasse der HAK Bad Ischl, und bei den Schulklassen die 5BHME der Linzer HTL Paul-Hahn-Straße mit einem Gewinn von 2,5 Prozent.

In allen Kategorien gibt es attraktive Preise. Die siegreiche Schulklasse darf sich auf "Race&Fun" im Rotax Max Dome in Linz freuen. Auf den Sieger der Schülerwertung wartet ein Apple iPhone 13 Pro, zur Verfügung gestellt von den OÖNachrichten.

Hauptpreis bei den Erwachsenen ist auch heuer wieder ein Citroen C3, zur Verfügung gestellt von der Kepler-Fonds KAG und der Autowelt Linz. Machen Sie mit und melden Sie sich auf der Website www.oon-boersespiel.at an.