Heute, Freitag, wird schon traditionell der "Tag der Arbeitslosen" ausgerufen. Er soll Licht auf die Schattenseiten in der Arbeitswelt werfen und das Bewusstsein fördern für das Schicksal von Arbeitslosen. Das teilen momentan rund 434.000 Menschen in Österreich, rund 77.000 von ihnen befinden sich in Schulungen. Während der Pandemie stieg die Arbeitslosenquote bis über zehn Prozent. Ein Anteil an der Bevölkerung, der zu früheren Zeiten auf einen Zusammenbruch der Wirtschaft hingewiesen hätte.