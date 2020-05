Das Kohlgemüse wurde in der Krise zum Verkaufs-Hit

Die Österreicher haben zu Beginn der Coronakrise nicht nur Klopapier und Nudeln gehamstert. Im Einkaufswagerl landeten auch viele andere Produkte. So erlebte Kohlgemüse überraschend eine Renaissance – und Gemüsekonserven und Tiefkühlprodukte sowie Fertiggerichte waren gefragt. Das zeigt die rollierende Agrarmarktanalyse der Agrarmarkt Austria (AMA) über das erste Quartal 2020. 2800 Haushalte nahmen daran teil.

"Kraut, Kohl, Brokkoli, Karfiol sind lange lagerfähig und vitaminreich. Die Nachfrage stieg um 37 Prozent. Außerdem feierten Trockensuppen, Dosenravioli und Co. ein echtes Revival", sagte Micaela Schantl, Marktforschungsleiterin der AMA. Auch Obst und Gemüse in Konserven oder tiefgekühlt legten im ersten Quartal um mehr als 20 Prozent zu. Andere klassische Kochzutaten wie Eier, Kartoffeln, Frischgemüse oder Butter wurden ebenfalls viel häufiger gekauft als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mehl und Teigwaren sind in der Untersuchung nicht berücksichtigt, laut Handelsverband gab es bei Nudeln aber ein Absatzplus von 22 Prozent.

Bereits Anfang März verzeichnete der Lebensmittelhandel Absatzzuwächse. "Viele hatten Angst, dass auch diese Branche zusperrt", sagte Michael Blass, Geschäftsführer der AMA-Marketing. In der Lockdown-Woche (ab 13. März) stiegen Wocheneinkaufsmenge und -umsatz um rund 30 Prozent gegenüber dem Wochendurchschnitt der Jahre 2017 bis 2019. Im gesamten März machte der Lebensmitteleinzelhandel ein wertmäßiges Plus von fast 23 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Direktvermarkter legten zu

Nicht nur die Supermärkte profitierten von der gestiegenen Nachfrage nach Lebensmitteln: Mit einem Plus von 15,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum legten laut AMA auch Fleischhauer, Direktvermarkter und Bauernmärkte zu. Vor allem Direktvermarkter, also mit Verkauf ab Hof, haben von der Krise stark profitiert (+22,1 Prozent). Das dürfte an den verstärkten Onlineangeboten seit der Krise liegen. Die geschlossene Gastronomie hat der Handel deutlich zu spüren bekommen: Knapp ein Viertel der Umsätze bzw. Wareneinsätze entfällt laut AMA auf Gastronomie und Hotellerie. Vor allem Frischfleisch wurde weniger nachgefragt. Wegen ausgefallener Grillpartys war auch die private Nachfrage niedriger als sonst.

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Wirtschaft r.vielhaber@nachrichten.at