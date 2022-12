Die 27 EU-Mitgliedstaaten wollen bis 2050 klimaneutral werden ("Green Deal"). In einem ersten Schritt sollen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich mit 1990 gesenkt werden. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, muss auch die Landwirtschaft ihren Beitrag leisten. Verschiedene Programme und Strategien wurden dafür aufgelegt (Farm to Fork, Biodiversitätsstrategie). Vieles ist erst in Ausarbeitung, Details fehlen.