"Das habt ihr alles in drei Jahren gelernt?"

„Wie bist du zu diesem Job gekommen und wie hast du ihn dir ausgesucht?“ Marty Walsh ist US-amerikanischer Arbeitsminister und war am Donnerstag in der Lehrwerkstätte der voestalpine in Linz. Er zeigte sich höchst interessiert an den Ausbildungen, will Elemente der Lehrausbildung für Jugendliche in den USA übernehmen und suchte bei einem Rundgang das Gespräch mit den Lehrlingen. Diese vermittelten glaubhaft, dass ihnen ihr Job Spaß mache und sie das Richtige gefunden hätten.