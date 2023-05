Das große Zittern um die Kürbis-Ernte

In der Steiermark gab es bereits einen Krisengipfel, in Oberösterreich ist die Lage noch nicht klar: Die Kürbiskerne im Boden keimen heuer zögerlich oder gar nicht, die Bauern machen sich große Sorgen um die Ernte.

Der Grund liegt in einer Umstellung des sogenannten Beizmittels, mit dem die zartbesaiteten Saatkerne des Ölkürbisses in den vergangenen Jahren vor der Aussaat behandelt wurden, um sie vor Schädlingen und Pilzen zu schützen. Das bisher verwendete Mittel Metalaxyl-M darf aufgrund eines Urteils des Europäischen Gerichtshofes nicht mehr verwendet werden. Die Landwirte müssen auf den Wirkstoff Captan zurückgreifen, der früher auch eingesetzt wurde.

Das Problem dürfte sein, dass das nasskalte Wetter in Kombination mit dem fast unbekannten Beizmittel einen wenig effektiven Schutz vor Schädlingen bietet und die Samen nicht wie üblich binnen sieben bis 14 Tagen austreiben. Die Steiermark, die heuer laut AMA rund 8800 ha Öl- und Speisekürbisse angebaut hat und nach Niederösterreich (18.300 ha) das zweitstärkste Kürbisbundesland ist, fürchtet um die Ernte.

"Der Kürbis ist eine Mimose"

In Oberösterreich wurde vor rund zehn Tagen ein großer Teil der rund 1300 ha Kürbisfläche angesamt. "Wir werden in ein paar Tagen sehen, ob es funktioniert hat", sagen Helmut Feizlmayr und Martin Bäck, Pflanzenbauexperten der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. "Der Kürbis ist einfach eine Mimose", so Feizlmayr. Das Wetter plus das Beizverbot mit dem herkömmlichen Mittel sei doppelt schwierig. Es könne sein, dass der Nachbau heuer ungleich höher ausfallen müsse, der maximal bis Anfang Juni möglich sei. "Anfang nächster Woche werden wir mehr sehen", hofft er.

In Niederösterreich wurde Anfang Mai im Osten, der generell eher trocken ist, der meiste Kürbis angebaut. "Der dürfte gut aufgehen", erwartet Kürbis-Experte Anton Brandstetter. "Von Sankt Pölten Richtung Oberösterreich ist es zu nass, die Böden sind schwerer, die Kerne stecken schon länger. In Summe dürften wir aber ein kleineres Problem mit den Kürbissen haben als in der Steiermark."

Österreichweit verzeichnete die Öl- und Speisekürbisfläche nach einem dreijährigen Anstieg heuer einen deutlichen Rückgang: Die Anbaufläche sank um 7800 ha und liegt bei 30.219 ha.

