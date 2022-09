Das größte Sonnenkraftwerk Österreichs steht in Spanien

Olivenbäume, so weit das Auge reicht. Sie prägen das Bild der Gegend rund um die andalusische Stadt Granada. Doch in Pinos Puente ändert sich das Landschaftsbild. Auf 161 Hektar sind hier 270.000 Solarpanele installiert. Der Solarpark hat eine installierte Leistung von 148 Megawatt peak (MWp) und damit fast annähernd so viel wie das Donaukraftwerk Freudenau.