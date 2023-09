"Das größte Klimaschutzprojekt in Österreich"

So soll das Werk in Donawitz nach Fertigstellung ausschauen.

Der Stahl- und Technologiekonzern voestalpine, der für zehn Prozent der heimischen Emissionen von klimaschädlichem CO2 verantwortlich ist, will grün werden und bis 2050 CO2-neutral produzieren. Wie berichtet, sollen bis 2030 die kohlebetriebenen Hochöfen schrittweise auf auf grünstrombetriebene Elektrolichtbogenöfen umgestellt werden. Damit könnten die CO2-Emissionen bis 2030 um etwa ein Drittel vermindert werden: Das entspricht einer Einsparung von vier Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Dafür ersetzt die voestalpine bis 2030 in Linz und im steirischen Donawitz zwei Hochöfen durch Elektroöfen: Statt Kohle wird dafür grüner Strom benötigt. 1,5 Milliarden Euro werden dafür investiert, auf Donawitz entfallen 450 Millionen Euro.

Heute, Mittwoch, starteten mit einem Spatenstich am Standort Donawitz im steirischen Leoben offiziell die Bauarbeiten für den Elektrolichtbogenofen: Die notwendigen Baufelder werden freigemacht. Diese sind in etwa so groß wie zehn Fußballfelder. Mit der Errichtung des Lichtbogenofens wird 2024 begonnen, dieser soll in drei Jahren in Betrieb gehen. Im Vollbetrieb sollen jährlich rund 850.000 Tonnen CO2-reduzierter Stahl produziert werden. Im Gegensatz zum bisherigen Linz-Donawitz-Verfahren, bei dem Kohle und Koks als Reduktionsmittel verwendet werden, kann der Lichtbogenofen ohne fossile Energieträger betrieben werden. Je nach Qualitätsanforderungen kommt dabei ein Mix aus Schrott, flüssigem Roheisen und HBI zum Einsatz.

Vorstandschef Herbert Eibensteiner sprach von der "nächsten Generation der Stahlerzeugung": "Allein durch die teilweise Umstellung auf die Elektrolichtbogentechnoogie an unserern beiden Standorten in Linz und Donawitz reduzieren wir ab 2027 die österreichischen CO2-Emissionen um etwa fünf Prozent." Das Projekt "Greentec Steel" sei damit das größte Klimaschutzprogramm Österreichs.

Der Einsatz von grünem Wasserstoff im Stahlerzeugungsprozess soll sukzessive erhöht werden, bis 2050 soll CO2-neutraler Stahl produziert werden. Dafür ist die ausreichende Verfügbarkeit von grünem Strom zu wirtschaftlichen Preisen unumgänglich: Neben Lieferverträgen mit heimischen Energieanbietern sollen konzerneigenen PV-Anlagen und gemeinsam mit regionalen Partnern Windräder und Wasserkraftwerke errichtet werden.

