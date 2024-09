Das Geschäft mit der Nachhilfe: Stress-Coaching und KI inklusive

Die meisten Nachhilfeschüler bei Lernquadrat gehen in die Oberstufe, 40 Prozent in die Unterstufe.

"An den ersten zwei Schultagen nach Ferienende melden sich die ersten Oberstufenschüler, die die Nachprüfung nicht geschafft haben, bzw. deren Eltern", sagt Alois Huch, Geschäftsführer der "Lernfamilie" mit Sitz in Leonding: Tätig ist man in ganz Österreich und auch in Deutschland.