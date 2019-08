Das Geschäft mit den Schnäppchen

Eine Handtasche von Gucci und ein Kleid von MarcCain – und das zu Rabatten von 30 bis 70 Prozent. Designerkleidung, Accessoires und Sportartikel zu erschwinglichen Preisen sind das Geschäftsmodell von sogenannten Outlet-Centern: Die Ware stammt aus der Vorsaison, was die Schnäppchenpreise garantiert. Wermutstropfen: Nicht immer sind alle Größen verfügbar.

In Österreich ist das Designer-Outlet Parndorf Vorreiter: 1998 gegründet, hat sich Parndorf zum größten Markenoutlet in Mitteleuropa mit 160 Geschäften entwickelt. Betrieben wird es, ebenso wie das Designer-Outlet Salzburg, von der McArthurGlen-Gruppe.

Drittes heimisches Outlet-Center ist das Brenner Outlet in Tirol. Es gehört dem US-Investor Invesco Real Estate. Insgesamt haben die drei Einkaufszentren eine Fläche von 74.000 Quadratmetern. Der Trend zur Expansion hält in Europa an (Details siehe Kasten). Dennoch gibt es in Österreich keine Pläne für neue Standorte. "Das ergibt keinen Sinn, der Markt ist gesättigt", sagt Mario Schwann, Geschäftsführer von Parndorf und Salzburg. Ausgebaut wird trotzdem: 7,8 Millionen Euro werden 2019 in Parndorf investiert. Die Standorte würden von den nahen Ländergrenzen profitieren und viele ausländische Gäste anziehen. Parndorf sei bei Slowaken und Ungarn gefragt. Sie machen 34 Prozent der zuletzt 6,1 Millionen Gäste pro Jahr aus. 26 Prozent des Geschäfts werden bereits mit Kunden aus Nicht-EU-Ländern gemacht. Besonders viele Gäste kämen aus Asien.

Einkaufen und Gastronomie

Die Auswirkungen des Einkaufstourismus sieht man in der Slowakei, wo zwei Outlet-Center gebaut wurden: Eines ging nie in Betrieb, eines schlitterte bereits nach kurzer Zeit in die Insolvenz.

Die Kombination von günstiger Markenware und Gastronomie, von Starbucks bis Sacher, sei auch das stärkste Argument im Kampf mit dem Onlinehandel und den Dauerrabatten der Einzelhändler: "Wir bieten den Kunden ein Einkaufserlebnis", sagt Schwann. Online könnten Kunden rund um die Uhr einkaufen. Das Thema längere Öffnungszeiten müsse man daher im Auge behalten.

Fabrikverkaufszentren

as Konzept stammt aus den USA. Ende der 1980er-Jahre schwappte die Idee auf Großbritannien über. Insgesamt gibt es in Europa 181 Fabrikverkaufszentren mit einer Fläche von drei Millionen m2. 46 weitere sind aktuell in Bau.

Der führende Betreiber in Europa ist McArthurGlen mit 24 Outlets in neun Ländern. Vier weitere Center sind aktuell in Bau. Umsatzzahlen nennt die Gruppe nicht.

