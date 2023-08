Das Geschäft mit dem Parken

Im Großraum Linz gibt es 36 öffentliche Parkgaragen. Die Betreiber von Parkgaragen sehen ihr Geschäftsmodell langfristig nicht in Gefahr – denn Autos aus den Innenstädten gänzlich zu vertreiben, sei längst nicht der Weg, um die Stadtkerne attraktiv zu halten. Es gehe darum, die Flächen zu optimieren, heißt es bei einem der größten Anbieter in Österreich, bei Best in Parking (BIP). Darunter verstehen die Anbieter, Autos von den Oberflächen zu holen und unter der Erde abzustellen.