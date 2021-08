In der heurigen Sommersaison wird Hörsching nur halb so viele Passagiere wie in normalen Jahren haben. Dafür ist das Frachtgeschäft im ersten Halbjahr um 20 Prozent gewachsen, sagt Flughafen-Chef Norbert Draskovits. OÖNachrichten: Lufthansa und AUA stecken in der Verlustzone fest. Ohne Staatbeteiligung gäbe es beide nicht mehr. Wann rechnen Sie mit Aufwind? Norbert Draskovits: Es gibt kein Unternehmen in der europäischen Luftfahrtindustrie, das nicht hart an der Grenze segelt. Das Stillstehen