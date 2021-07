Pausenloses Telefonklingeln, und das fast rund um die Uhr: So sah der Alltag von Andreas Haidenthaler in den vergangenen eineinhalb Jahren aus: "Es war eine wilde Zeit, für Private wie für Unternehmer", sagte der österreichische Wirtschaftsdelegierte in München diese Woche beim Besuch einer oberösterreichischen Delegation – unter der Organisation der Business Upper Austria und der Führung von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer.