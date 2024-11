"Das Büro als sozialer Ort ist wahnsinnig wichtig"

Die Nachricht kam per E-Mail vom Vorstandschef persönlich: Angestellte des US-Onlinehändlers Amazon sollen ab 2025, von Ausnahmen abgesehen, wieder fünf Tage in der Woche im Büro arbeiten. "Das gemeinsame Arbeiten ist effizienter und schweißt die Teams mehr zusammen", schrieb Andy Jassy im September: Zuvor waren zwei Tage Homeoffice in der Woche möglich. Auch der Computerspezialist Dell hat seine Verkaufsmitarbeiter zurück in die Büros beordert.