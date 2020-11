Wer personenbezogene Daten aus der Europäischen Union in die USA transferieren möchte, für den ist das seit 16. Juli dieses Jahres um einiges schwieriger geworden. Denn der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat das Privacy Shield gekippt – also das Datenaustauschabkommen zwischen der EU und den USA. Für den EuGH ist Privacy Shield nicht mit den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in der EU vereinbar, da Daten auch Geheimdiensten in den USA zugespielt wurden.