Das bringt die Wirtschaftswoche

Arbeitslosenzahlen:

Heute, Montag, werden die Arbeitsmarktdaten für den Monat Jänner veröffentlicht. Spannend wird die Entwicklung im Hinblick auf die sich eintrübende Konjunktur. Ebenfalls am Montag wird in Oberösterreich die Wirtschafts- und Forschungsstrategie „#upperVISION2030“ präsentiert. Oberösterreich hat im ersten Halbjahr zudem den Vorsitz in der Landesagrarreferenten-Konferenz übernommen: Landesrat Max Hiegelsberger gibt am Montag einen Ausblick.

Hauptversammlungen: Am Dienstag findet eine außerordentliche Hauptversammlung der Oberbank statt. Die italienische BankAustria-Mutter UniCredit will, wie berichtet, alle Kapitalerhöhungen der Oberbank seit 1989 überprüfen lassen. Bei den Schwesterbanken der Oberbank (BKS und BTV) war sie abgeblitzt und klagt dies nun bei Gericht ein. Die UniCredit ist Minderheitsaktionär der Drei-Banken-Gruppe und liegt seit gut einem Jahr mit ihr im Zwist.

Proteste und Kritik von Investoren und Umweltschützern drohen Siemens-Chef Joe Kaeser bei der Hauptversammlung des Technologiekonzerns am Mittwoch. Dem 62-Jährigen schlägt wegen seines Festhaltens an einem umstrittenen Kohleprojekt in Australien heftiger Gegenwind entgegen.

Coronavirus und die Folgen: Bereits am Montag hat die Börse in Shanghai die Auswirkungen des Coronavirus voll zu spüren bekommen: Der Aktienkurs ist trotz Staatshilfen im Milliardenhöhe um acht Prozent eingebrochen (mehr dazu lesen Sie hier). Das Virus wird am Dienstag sowie am Mittwoch auch die Ölförderländer (OPEC+) beschäftigen: Sie tagen, um über die Folgen für die Förderquote zu beraten.

Quartals- und Jahreszahlen: Die Linz AG zieht am Dienstag Bilanz über das Geschäftsjahr 2019. Ebenfalls am Dienstag veröffentlichen der britische Energiekonzern BP sowie der US-Autobauer Ford ihre Jahresergebnisse. Am Donnerstag folgen die voestalpine, die ihre Zahlen für das dritte Quartal bekannt gibt, sowie der Mineralölkonzern OMV mit seinem Jahresergebnis. Einen Rückblick auf 2019 sowie einen Ausblick auf 2020 gibt die Welser Doppler Gruppe (Turmöl, BP) am Freitag.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. voestalpine Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.