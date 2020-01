Das bringt die Wirtschaftswoche

Am 31. Jänner kommt er wirklich - der Brexit: Zunächst wird sich für das Vereinigte Königreich und die Briten nur wenig ändern: Denn die Briten wechseln vor dem endgültigen Abschied in eine Übergangsphase. Was uns diese Woche noch in der Wirtschaft erwartet:

- Prozesse: Seit mehr als zwei Jahren wird im Buwog-Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere bereits verhandelt, am Dienstag geht es mit der Zeugenbefragung weiter. Diese will Richterin Marion Hohenecker im März abschließen. Ein Urteil könnte im April fallen. Am Freitag findet am Landesgericht Linz der nächste Verhandlungstag im Prozess rund den sofortigen Wechsel von Ex-voestalpine-Vorstandschef Wolfgang Eder in den Aufsichtsrat statt (hier gibt es den Artikel von Wirtschaftsredakteurin Susanne Dickstein aus dem November zum Nachlesen).

- Rückblick und Ausblick: Die Statistik Austria veröffentlicht am Montag die Tourismusbilanz für 2019. Der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Harald Mahrer, präsentiert am Mittwoch die Export-Ergebnisse des Vorjahres. In Oberösterreich präsentiert AMS-Geschäftsführer Gerhard Strasser am Dienstag das „Arbeitsprogramm 2020“. Am Donnerstag gibt Wifo-Chef Christoph Badelt eine erste Einschätzung, wie sich die Wirtschaft im vierten Quartal 2019 entwickelt hat. Und am Freitag zieht die Wirtschaftskammer Österreich Bilanz über den Einzelhandel 2019.

