Das Börsespiel startet am Donnerstag: Jetzt registrieren!

Wie dynamisch die Entwicklungen an der Börse sein können, zeigt gerade der Absturz der Nvidia-Aktie von sehr hohem Niveau aus (Bericht Seite 7). Mit dem OÖN-Börsespiel, das heuer zum 23. Mal in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich stattfindet, können Sie spielerisch Ihr Geschick an den Finanzmärkten unter Beweis stellen, Erfahrungen sammeln und tolle Preise gewinnen.



Für die Teilnahme registrieren Sie sich unter oon-boersespiel.at. Morgen, Donnerstag, startet das Spiel. Mit einem fiktiven Startkapital von 50.000 Euro können die Teilnehmer investieren und die Welt der Aktien kennenlernen. Nach acht Wochen wird sich zeigen, wer das beste Gespür hatte: In den drei Wertungen – Erwachsene, Schüler und Schulklassen – winken Preise im Wert von insgesamt 38.000 Euro. Der Hauptpreis ist ein Wertgutschein der Kepler-Fonds KAG in Höhe von 15.000 Euro.



Zusätzlich werden insgesamt acht Wochensieger gekürt.

