Darum bekomme ich beim Heurigen keinen Kaffee

Viele Spaziergänger haben diese Situation schon erlebt: Beim Heurigen werden Weine verkostet, und auch die Brettljausn hat gemundet. Zur süßen Nachspeise wäre ein Kaffee ideal. Das Problem: Bestellen kann man das Heißgetränk beim Heurigen nicht. Dasselbe gilt auch für eine Halbe Bier.

"Dass das so ist, hat auf den ersten Blick nicht viel mit der österreichischen Bundesverfassung zu tun", sagt Andreas Janko, Universitätsprofessor und stellvertretender Institutsvorstand an der Johannes Kepler Universität (JKU). Ausschlaggebend sei vielmehr die Gewerbeordnung (GewO) des Bundes, der zufolge die "Verabreichung von Speisen jeder Art" und die "Ausschank von Getränken" ein Gastgewerbe begründet. Dafür braucht man eine Gewerbeberechtigung. Das Gewerbe müsse man anmelden und bestimmte Voraussetzungen nachweisen.

Viel unkomplizierter ist es laut Janko, wenn man eine Buschenschank ("Heurigen") eröffnet: Diese sind nämlich von der Gewerbeordnung ausgenommen. Wer einen Heurigen eröffnen will, muss nur die vom jeweiligen Bundesland in seinem "Buschenschankgesetz" geforderten Herausforderungen erfüllen – soweit es ein solches überhaupt gibt. Die Voraussetzungen bleiben aber hinter jenen der GewO zurück.

Die Abgrenzung zwischen Buschenschank und Gewerbe wird in der GewO vorgenommen, sagt Janko: Besitzer von Wein- und Obstgärten dürften in einer Buschenschank nur ihre eigenen Erzeugnisse ausschenken. Kaffee überschrite die Grenze zum Gastgewerbe.

Die Grenzziehung beruht aber nicht nur auf der einfachgesetzlichen Definition der GewO: "Dahinter steht die bundesstaatliche Kompetenzverteilung", sagt Janko. Darunter versteht man die Verteilung der Zuständigkeiten in Gesetzgebung und Verwaltung zwischen Bund und den Ländern. Wenn man die "Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie", geregelt in Artikel 10 Bundes-Verfassungsgesetz, mithilfe der "Versteinerungstheorie" interpretiert, gelangt man zum Ergebnis, dass Buschenschenken von dieser Norm und damit von der Kompetenz des Bundes zur Gesetzgebung nicht erfasst werden. Die Ausschank von Kaffee sprengt die Definition dessen, was verfassungsgesetzlich als "Buschenschank" zu gelten hat.

Dass Fragen wie diese Wasser auf die Mühlen jener sind, die eine Bundes- und neun Landes-Rechtsordnungen für übertrieben halten, ist laut Janko verständlich. In Wahrheit würden sie jedoch nicht das Konzept des Föderalismus als solches infrage stellen, sondern bloß die Treffsicherheit der aktuell geltenden österreichischen Kompetenzverteilung, die zu einem großen Teil auf politische Kompromisse zwischen den beiden Großparteien der Ersten Republik zurückgehe. Deren Reform sei bis heute bestenfalls ansatzweise in Angriff genommen worden. Nicht einmal dem Umstand, dass viele Gesetze durch EU-Recht vordeterminiert sind, wurde angemessen Rechnung getragen.

Da es bei Kompetenzverschiebungen mittelbar um die Verteilung der Macht zwischen den politischen Lagern geht, ist eine solche Reform laut Janko schwierig. Wolle man die Potenziale heben, die die Systementscheidung zugunsten eines föderalistischen Systems bietet, werde man um sie jedoch nicht herumkommen. Die Bevölkerung der Bundesländer außerhalb Wiens könnte von einer solchen Reform nur profitieren, sagt Janko. (prel)

Anlässlich 100 Jahre B-VG erklärt diese Serie, welche Rolle die Verfassung in unserem täglichen Leben spielt. Andreas Janko und Michael Mayrhofer von der JKU begleiten die Serie.