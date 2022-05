Er warne vor übereilten Schuldzuweisungen, was die Gasstrategie Österreichs und der OMV betrifft, sagt Universitätsprofessor und OMV-Aufsichtsrat Karl Rose im Gespräch mit den OÖNachrichten. OÖNachrichten: Die Energiepreise für Haushalte sind innerhalb eines Jahres um 42 Prozent teurer geworden. Bleiben die Preise so hoch? Karl Rose: Durch die Unsicherheiten in den Märkten und den Ukraine-Krieg gibt es Risikoaufschläge an den Strom- und Gasbörsen, was die Gesamtpreise natürlich erhöht. Das