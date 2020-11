Es sind zwei Effekte, die dem heimischen Elektrohandel in den vergangenen Monaten Rückenwind verleihen: Homeschooling und überschüssige Urlaubsbudgets. "Wir verkaufen 65-Zoll-Fernseher derzeit wie geschnittenes Brot. Das Geld, das nicht für Urlaub ausgegeben wurde, wird in die Elektrogeräte investiert. Auch Weißware wie Gefrierschränke, Waschmaschinen und Trockner geht extrem gut", sagt Johann Wagner, Sprecher des Elektrohandels in Oberösterreich.