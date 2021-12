Damit die Lieferkette nicht mehr reißt

Kein Klopapier, kein Germ, kein Mehl. Während des ersten Lockdowns waren die Regale vieler Supermärkte leer. Und sie sollten es auch noch länger bleiben, denn die Lieferkette funktionierte nicht mehr. Doch nicht nur eine globale Pandemie, auch Wetterturbulenzen oder nationale Krisen können die Lieferkette zum Reißen bringen. Wie Unternehmen für einen Lieferstopp vorsorgen können, wird nun am Campus der Fachhochschule Steyr erforscht. Das Projekt wird mit 1,36 Millionen Euro gefördert.

"Die Logistik war immer eher ein Stiefkind, sie sollte funktionieren, und mehr war dann auch schon nicht mehr interessant", sagt Markus Gerschberger, Leiter des Kompetenzbereichs "Supply Chain Management". "Problematisch ist aber, dass nur wenige Unternehmen bereits in die notwendigen Fähigkeiten und Technologien investiert haben."

"Kaum jemand hat noch Vorrat"

Drei Fehler hätten Unternehmen in den vergangenen Jahren gemacht, sagt Gerschberger: keine Vorräte, zu lange und weiters zu undurchsichtige Lieferketten.

Ware auf Vorrat zu halten, sei für viele unattraktiv. Durch Miete und Instandhaltung fallen zusätzliche Kosten an. "Darum hat kaum noch jemand Vorräte angelegt", sagt Gerschberger. "Das macht es unmöglich, spontan auf eine gestiegene Nachfrage zu reagieren."

Durch die globale Beschaffung seien die Lieferketten sehr, sehr lange geworden. "Als Unternehmer muss ich oft weit in die Ferne schweifen, um den billigsten Lieferanten zu finden. Je weiter Produzent und Käufer nun voneinander entfernt sind, desto mehr Platz bleibt für Risiken", sagt der Leiter.

Und drittens: Nur wenige Unternehmen würden wissen, wo ihre Ware wirklich produziert wird. Man habe meist nur Verträge mit Zustellern abgeschlossen. "Kommt es nun zu Grenzschließungen, wissen viele nicht, an wen sie sich wenden müssen."

In drei neuen Projekten wird an der FH Steyr nun an der Behebung solcher Probleme gearbeitet. Ein Team befasst sich im zweijährigen Projekt "SYRI – Systemisches Risikomanagement und Resilienzplanung für die österreichische Lebensmittel-Versorgungssicherheit" mit der Vorhersage von Ausfällen. Die Resilienz, die Fähigkeit von Unternehmen, auf Veränderungen zu reagieren, zu stärken, ist das Forschungsanliegen der Projekte "ReaGtSion – Resilienz-bedarfsermittlung von Gütern und Services österreichischer Schlüsselindustrien" und "LogResDat – Logistik- und Resilienz-Datenkreise". Hier widmet man sich der Lieferung wichtiger Vor- und Zwischenprodukte. (mis)