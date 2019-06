Damenwahl im Vorstand?

Heute, Dienstag, wird der Aufsichtsrat der Sparkasse Oberösterreich entscheiden, wer Generaldirektor Michael Rockenschaub mit Ende des Jahres als Vorstandschef nachfolgen wird. Rockenschaub wird im Dezember 65 Jahre alt und geht in Pension.

Gestern noch hätte es Hearings gegeben, hieß es aus dem Unternehmen. Der Aufsichtsrat unter Führung von Wacker-Neuson-Gründer Hans Neunteufel und dessen Stellvertreter Stefan Dörfler (er vertritt den Minderheitsaktionär Erste Bank) sowie Tankstellenunternehmer Julius Stiglechner hatte demnach die Wahl zwischen den beiden Vorstandsmitgliedern Stefanie Huber und Maximilian Pointner.

Huber (44) ist seit einigen Monaten im Vorstand und hat von Rockenschaub den wichtigen Kommerzkundenbereich übernommen, was einige als Zeichen für ihre Favoritenrolle gesehen haben. Sie wäre zudem die erste Frau an der Spitze einer Bank in Oberösterreich. Für den 55-jährigen Pointner wiederum würde seine Erfahrung sprechen, heißt es. Er sitzt auch schon fünfeinhalb Jahre im Vorstand. Eine externe Lösung (immer wieder wurde Erste-Group-Vorstand Gernot Mittendorfer, ein Oberösterreicher, genannt), dürfte schon einige Zeit vom Tisch sein.

Schon länger ist klar, dass der Vorstand nächstes Jahr wieder von vier auf drei Personen verkleinert wird. Mit der Aufnahme Hubers in den Vorstand und der ursprünglich nicht geplanten Wiederbestätigung von Retail-Vorstand Herbert Walzhofer war das Gremium vorübergehend auf vier Personen erweitert worden.

Artikel von Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion d.mascher@nachrichten.at