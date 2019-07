Daimler verliert Milliarden und warnt Anleger

Seinen Start als Daimler-Chef hätte sich Ola Källenius wohl anders vorgestellt: Zum zweiten Mal binnen drei Wochen muss der Schwede die Jahresziele des Autobauers nach unten korrigieren, und zwar kräftig. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) werde deutlich unter den rund elf Milliarden Euro des Vorjahres liegen, warnte der Autobauer gestern.

Im zweiten Quartal verbuchte Daimler einen operativen Verlust von 1,6 Milliarden Euro. Im Vorjahr stand im gleichen Zeitraum noch ein Vorsteuergewinn von 2,6 Milliarden Euro zu Buche.

Auslöser für das nunmehrige Ergebnis waren laut dem Konzernchef mehrere Gründe: Vor allem die Kosten für die Aufarbeitung der Dieselaffäre treffen Daimler mit voller Wucht. Die erwarteten Kosten sollen nach einer neuen Einschätzung noch einmal um 1,6 Milliarden Euro steigen.

Hinzu kommt, dass die Rückstellung wegen defekter Airbags des japanischen Zulieferers Takata um eine Milliarde Euro erhöht werden musste.

Dämpfend wirkt auch der Pkw-Absatz, der bei der bekanntesten Marke Mercedes-Benz im Juni um 3,7 Prozent schrumpfte. Im ersten Halbjahr wurden 1,13 Millionen Autos mit dem Stern verkauft, um 4,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Im wichtigsten Einzelmarkt China stagnierten die Auslieferungen im Juni nahezu. Bei der Kleinwagenserie Smart brachen die Verkäufe um fast ein Viertel ein. Bei den Anlegern kamen die Nachrichten nicht gut an. An der Börse fielen die Daimler-Aktien um bis zu 4,5 Prozent und zogen auch andere wie jene von BMW und Volkswagen mit nach unten. Die Autobauer leiden unter einer weltweit schlechteren Nachfrage und einem langsameren Wachstum in China.