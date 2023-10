Bühne frei für Oberösterreichs Architekturpreis "Daidalos"

Oberösterreichs Architekturpreis "Daidalos" geht heute, Samstag, in seine sechste Auflage. Beim Daidalos 2024 bekommt herausragende Architektur wieder eine Bühne. Die OÖNachrichten und ihre Partner laden ein, sich bis 21. Jänner 2024 zu bewerben.

Die Kategorien, in den man sich bewerben kann, sind folgende:

Wertvolle Substanz: Intelligentes, funktionsgerechtes und architektonisch überzeugendes Bauen im Bestand (Sanierung, Erweiterung, Nachverdichtung, räumlich-funktionale Neudefinition, ökologische Optimierung etc.). Schaffung zeitgemäßer, nachhaltiger Perspektiven für bestehende Bauten.

Raffiniert geplant: Neubauten und -planungen, die architektonisch und funktional einen raffinierten Beitrag zum aktuellen Baugeschehen leisten. Dies auch bezogen auf die Planungsprozesse (z. B. partizipative Verfahren) und städtebaulich relevante Projekte (z. B. Ortsplanung). Beiträge aus den Bereichen Ingenieurbauten und -leistungen sowie hervorragende Infrastrukturplanungen sind ebenfalls erwünscht.

Sonderpreis Bewährte Bauten: Bauten und Planungen, die ihre besondere architektonische Qualität und Nutzerfreundlichkeit bereits über eine längere Nutzungsdauer unter Beweis gestellt haben. Neben Einzelbauten sind auch Beiträge zur Platz- und Ortskerngestaltung, städtebauliche Maßnahmen sowie Landschafts-, Park- und Gartengestaltungen erwünscht.

Die Daidalos-Preisträger bei der Gala im März 2022: Gunar Wilhelm (mia2, l.), Simone Schütz (Arkade), Giulia Decorti und Peter Lorenz (beide Lorenzateliers). Im März 2024 wird die nächste Siegerehrung stattfinden. Bild: Weihbold

Der Namensgeber des Architekturpreises, Daidalos, ist eine Gestalt der griechischen Mythologie und gilt als Patron der Baumeister und Techniker. Das Labyrinth ist sein Erkennungszeichen, denn Daidalos baute es für Minotaurus auf Kreta so meisterhaft, dass er selbst kaum hinausfand. Die Trophäen des oberösterreichischen Architekturpreises sind dem Labyrinth nachempfunden.

Bei den bisherigen fünf Auflagen des Daidalos (2012, 2014, 2016/17, 2018/19, 2021/22) wurden jeweils 70 bis 100 Projekte eingereicht. Auch beim nun startenden Daidalos 2023/24 ist von hoher Quantität und Qualität auszugehen.

Mit dem Daidalos 2022 ausgezeichnetes Projekt: der Med-Campus Linz Bild: Martin Steinkellner

Fachjury entscheidet

Eine unabhängige Fachjury wird die besten Projekte nominieren und die Sieger küren. Die Jury besteht aus folgenden drei Experten:

Heidi Pretterhofer , neue Professorin für Baukultur an der Kunstuni Linz und Architektin aus Wien

, neue Professorin für Baukultur an der Kunstuni Linz und Architektin aus Wien Christian Tabernig , Architekt von projektCC aus Graz

, Architekt von projektCC aus Graz Georg Wilbertz, Architekturkritiker der OÖNachrichten

Die Prämierung der Preisträger des Daidalos wird am 21. März 2024 bei der Daidalos-Gala in den Promenaden Galerien in Linz stattfinden.

Das Stadthaus Lederergasse in Linz wurde 2022 ausgezeichnet. Bild: Kurt Hörbst

Die OÖNachrichten haben den Daidalos initiiert und vergeben ihn gemeinsam mit der Ziviltechnikerkammer für Oberösterreich und Salzburg. Weitere Partner und Sponsoren des Daidalos sind die Energie AG, die Hypo Oberösterreich, das Wohnungsunternehmen WAG, das Land Oberösterreich, die beiden gemeinnützigen Wohnbauträger Neue Heimat und WSG sowie das afo architekturforum oberösterreich. Landesrätin Michaela Langer-Weninger übernimmt die Patronanz für den Sonderpreis Bewährte Bauten.

Daidalos-Berichterstattung in den OÖNachrichten

So werden die OÖNachrichten in den nächsten Monaten über den oberösterreichischen Architekturpreis Daidalos berichten:

21. Oktober: Vorstellung der Jury

Vorstellung der Jury 11. November: Themenbesprechung Kategorie „Wertvolle Substanz“

Themenbesprechung Kategorie „Wertvolle Substanz“ 25. November: Themenbesprechung Kategorie „Raffiniert geplant“

Themenbesprechung Kategorie „Raffiniert geplant“ 9. Dezember: Themenbesprechung „Sonderpreis Bewährte Bauten“

Themenbesprechung „Sonderpreis Bewährte Bauten“ 13. Jänner: Runder Tisch mit Experten anlässlich des Architekturpreises Daidalos

Runder Tisch mit Experten anlässlich des Architekturpreises Daidalos 24. Februar: Vorstellung der Nominierten in der Kategorie „Wertvolle Substanz“

Vorstellung der Nominierten in der Kategorie „Wertvolle Substanz“ 2. März: Vorstellung der Nominierten in der Kategorie „Raffiniert geplant“

Vorstellung der Nominierten in der Kategorie „Raffiniert geplant“ 9. März: Vorstellung der Nominierten „Sonderpreis Bewährte Bauten“

Vorstellung der Nominierten „Sonderpreis Bewährte Bauten“ 23. März: Nachbericht über die Daidalos-Gala und Vorstellung der Siegerprojekte

Das Vonwiller-Areal in Haslach wurde ebenfalls ausgezeichnet. Bild: Heinz Hehenberger

Architekturpreis Daidalos: Die Bewerbung

Wer? Zur Einreichung für den oberösterreichischen Architekturpreis Daidalos sind Architekturbüros, Zivilingenieurbüros und interdisziplinäre Projektteams (zum Beispiel Städtebauer, Landschaftsplaner) eingeladen. Was? Es werden Projekte zugelassen, die zum Zeitpunkt der Einreichung fertiggestellt sind. Die Projekte dürfen nicht älter als rund sechs Jahre sein (Fertigstellung nach 1. Jänner 2018), mit Ausnahme des Sonderpreises Bewährte Bauten. Hier müssen die Objekte im Zeitraum zwischen 1990 und 2012 fertiggestellt worden sein. Wie? Zur Einreichung sind bis zu fünf Fotos (keine Renderings, die Fotorechte sind anzugeben), bis zu fünf Plandarstellungen und ein Erläuterungstext mit maximal 1500 Zeichen zulässig.

Nähere Informationen zur Einreichung und zum Upload der Unterlagen über das digitale Formular finden Sie auf nachrichten.at/daidalos. Hier ist auch der Link zur Einreichung selbst, die digital abgewickelt wird, zu finden. Der Einsendeschluss für den Daidalos ist am 21. Jänner 2024.

