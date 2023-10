Daidalos-Jury: Sie entscheiden über die Sieger des Architekturpreises

Seit einer Woche läuft die Einreichfrist für die sechste Auflage des oberösterreichischen Architekturpreises Daidalos. Dafür wurde eine hochkarätige Jury gewonnen, die über die Sieger entscheiden wird. Das sind die drei Juroren:

Heidi Pretterhofer lebt und arbeitet in Wien und führt das Büro Pretterhofer Arquitectos. Ihre Arbeiten bewegen sich an der Schnittstelle von Architektur, Urbanismus, Theorie und Kulturproduktion. Sie ist Kuratorin, Herausgeberin und Verfasserin zahlreicher Ausstellungen und Publikationen.

Seit 1. Oktober leitet Pretterhofer gemeinsam mit Michael Rieper die Professur für Baukultur an der Kunstuniversität Linz.

Sie wurde in Graz geboren, studierte Architektur an der TU Graz und lehrte und forschte unter anderem an der Akademie der bildenden Künste in Wien und der TU Wien.

Christian Tabernig ist Architekt in Graz und hat gemeinsam mit Harald Kloiber projektCC gegründet – ab 2001 in einer Arbeitsgemeinschaft, seit 2016 als Büro. Tabernig hat zum Beispiel die Feuerhalle Wien Simmering geplant, ebenso wie die in der Realisierung befindlichen Projekte Sanierung Schulzentrum Nord Lienz sowie Neubau Rot-Kreuz-Zentrale in Graz.

Georg Wilbertz wurde in Mönchengladbach geboren, lebt seit 2012 in Linz und ist seit Oktober 2019 Architekturkritiker der OÖNachrichten. Er hat Kunstgeschichte, Archäologie und Geschichte in Köln und Wien studiert. Wilbertz promovierte zur frühgotischen Architektur in Deutschland. Parallel zu seiner Forschungstätigkeit hielt er Vorlesungen und Seminare an verschiedenen Fakultäten in Deutschland und Österreich. Neben seiner publizistischen Tätigkeit kuratierte Wilbertz u. a. Ausstellungen für das StifterHaus in Linz und das afo architekturforum oberösterreich. Seit 2021 steht er als einer von zwei Präsidenten der Vereinigung "Die Kunstschaffenden" in Linz vor. Wilbertz ist auch Schlagzeuger in verschiedenen Ensembles. Die OÖNachrichten vergeben den Daidalos gemeinsam mit der Ziviltechnikerkammer für Oberösterreich und Salzburg. Weitere Partner sind Energie AG, Hypo Oberösterreich, WAG, Land Oberösterreich, Neue Heimat, WSG, afo architekturforum oberösterreich. Die Kategorien sind "Wertvolle Substanz" (Sanierungen, Umbauten), "Raffiniert geplant" (Neubauten, neue Entwicklungen) und "Sonderpreis Bewährte Bauten".

Oberösterreichs Architekturpreis Daidalos: Bewerbung

Wer? Zur Einreichung sind Architekturbüros, Zivilingenieurbüros und interdisziplinäre Projektteams (zum Beispiel Städtebauer, Landschaftsplaner) eingeladen.

Was? Es werden Projekte zugelassen, die zum Zeitpunkt der Einreichung fertiggestellt sind. Die Projekte dürfen nicht älter als rund sechs Jahre sein (Fertigstellung nach 1. Jänner 2018), mit Ausnahme des Sonderpreises Bewährte Bauten. Hier geht es um Objekte, die zwischen 1990 und 2012 fertiggestellt wurden.

Wie? Es können bis zu fünf Fotos (keine Renderings, Fotorechte sind anzugeben), bis zu fünf Plandarstellungen und ein Erläuterungstext mit bis zu 1500 Zeichen eingebracht werden.

Nähere Informationen finden Sie auf nachrichten.at/daidalos. Hier ist auch der Link zur Einreichung selbst, die digital abgewickelt wird, zu finden. Einsendeschluss für den Daidalos ist am 21. Jänner 2024.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens