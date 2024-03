Daidalos 2024: Großes Fest für die Architekturpreis-Sieger

Es war ein stimmungsvoller Donnerstagabend mit rund 200 Gästen in den Promenaden Galerien in Linz: Die Sieger des oberösterreichischen Architekturpreises Daidalos wurden ausgezeichnet. 75 Einreichungen hatte es in den beiden Kategorien "Wertvolle Substanz" und "Raffiniert geplant" sowie für den Sonderpreis "Bewährte Bauten" gegeben.

Die Jury bestehend aus Baukultur-Professorin Heidi Pretterhofer, Architekt Christian Tabernig und OÖN-Architekturkritiker Georg Wilbertz präsentierte die insgesamt 14 nominierten Projekte. Drei davon wurden als Sieger geehrt.

Bei der "Wertvollen Substanz" haben Kaltenbacher Architektur und Steinbauer Architektur & Design mit dem Haus Havanna, einem Umbau in der Tabakfabrik Linz gewonnen. Bei "Raffiniert geplant" setzte sich Das Architekturbüro Dunkelschwarz mit der Talstation der Schafbergbahn in St. Wolfgang durch. Den Sonderpreis "Bewährte Bauten" sicherten sich die Architektinnen Schremmer-Jell mit der Tuchfabrik Linz in Linz-Auwiesen.

"Raffiniert geplant": Architekturbüro Dunkelschwarz mit der Talstation der Schafbergbahn in St. Wolfgang

Dunkelschwarz ZT GmbH, Talstation Schafbergbahn, St. Wolfgang Bild: Albrecht Imanuel Schnabel

"Wertvollen Substanz": Kaltenbacher Architektur und Steinbauer Architektur & Design mit dem Haus Havanna

Kaltenbacher Architektur ZT GmbH und Steinbauer Architektur & Design, Haus Havanna, Tabakfabrik Linz Bild: Oliver Steinbauer

Sonderpreis "Bewährte Bauten": Architektinnen Schremmer-Jell mit der Tuchfabrik Linz in Linz-Auwiesen

Architektinnen Schremmer-Jell ZT GmbH, Tuchfabrik Linz, Linz-Auwiesen Bild: Christian Schepe

Daidalos: Die gesamte Preisverleihung hier zum Nachsehen

Oberösterreichs Architekturpreis wurde zum sechsten Mal in dieser Form vergeben. Die OÖNachrichten haben den Daidalos initiiert und vergeben ihn gemeinsam mit der Ziviltechnikerkammer für Oberösterreich und Salzburg. Weitere Partner und Sponsoren des Daidalos sind die Energie AG, die Hypo Oberösterreich, das Wohnungsunternehmen WAG, das Land Oberösterreich, die beiden gemeinnützigen Wohnbauträger Neue Heimat und WSG sowie das afo architekturforum oberösterreich.

